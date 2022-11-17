Немецкий индекс DAX вырос на 0,9 процента на публикации отчетности Siemens
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Немецкий индекс DAX лидирует среди европейских фондовых индикаторов на открытии торгов в четверг, сообщило агентство Reuters.
Акции Siemens подскочили после того, как озвученная компанией квартальная прибыль превысила ожидания. Инвесторы ждут оглашения британского госбюджета, который, как ожидается, восстановит доверие к экономике Британии.
На момент написания статьи немецкий индекс DAX подрос на 0,9%, а панъевропейский STOXX 600 — на 0,3%.
Акции Siemens подскочили на 7,2%. Машиностроительная и технологическая группа также отметила сохранение сильного спроса на свое промышленное оборудование и программное обеспечение.
Европейский индекс промышленных товаров поднялся на 0,8%.
Позднее в четверг министр финансов Британии Джереми Хант, как ожидается, представит госбюджет, основными темами в котором станут сокращение расходов и увеличение налогов. По словам Ханта и премьер-министра Риши Сунака, эти меры необходимы для восстановления доверия инвесторов после провального "мини-бюджета", представленного предыдущим правительством менее двух месяцев назад.
Перед выступлением Ханта, которое должно начаться примерно в 11.30 по Гринвичу, британский индекс FTSE 100 просел на 0,2%.
https://1prime.ru/Financial_market/20221117/838852819.html