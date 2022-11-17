МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Немецкий индекс DAX лидирует среди европейских фондовых индикаторов на открытии торгов в четверг, сообщило агентство Reuters. Чистая прибыль Siemens за финансовый год снизилась на 40 процентов

Акции Siemens подскочили после того, как озвученная компанией квартальная прибыль превысила ожидания. Инвесторы ждут оглашения британского госбюджета, который, как ожидается, восстановит доверие к экономике Британии.

На момент написания статьи немецкий индекс DAX подрос на 0,9%, а панъевропейский STOXX 600 — на 0,3%.

Акции Siemens подскочили на 7,2%. Машиностроительная и технологическая группа также отметила сохранение сильного спроса на свое промышленное оборудование и программное обеспечение.

Европейский индекс промышленных товаров поднялся на 0,8%.

Позднее в четверг министр финансов Британии Джереми Хант, как ожидается, представит госбюджет, основными темами в котором станут сокращение расходов и увеличение налогов. По словам Ханта и премьер-министра Риши Сунака, эти меры необходимы для восстановления доверия инвесторов после провального "мини-бюджета", представленного предыдущим правительством менее двух месяцев назад.

Перед выступлением Ханта, которое должно начаться примерно в 11.30 по Гринвичу, британский индекс FTSE 100 просел на 0,2%.