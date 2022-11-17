МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга в основном в минусе следом за биржами США, свидетельствуют данные торговых площадок. Фондовые индексы Европы в основном снизились после данных об инфляции

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,15% — до 3 115,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,06%, до 2 039,21 пункта; гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,15%, закрывшись на уровне 18 045,66 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,39% — до 2 442,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,19% — до 7 135,7 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,35% — до 27 930,57 пункта.

Американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в среду закрылся падением на 1,5%, индексы Dow Jones и S&P 500 также завершили торги в минусе после сигналов от Федеральной резервной системы США о дальнейшем ужесточении монетарной политики.

Инвесторы также обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Китае. Пекин продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу, хотя ранее несколько ослабил карантинные меры. При этом число заражений в Китае растет, вызывая опасения за экономику страны.

Трейдеры обратили внимание и на неоднозначную статистику из Японии. Так, объем экспорта Японии в октябре в годовом выражении вырос лишь на 25,3% при прогнозе роста на 28,1%, а вот импорт подскочил на 53,5% при прогнозе роста на 49,7%.