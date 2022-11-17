МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов четверга показывает снижение на 0,45% в рамках коррекции и давления со стороны снижающихся котировок на энергоносители, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Немецкий индекс DAX завоевал лидерство на фондовых рынках Европы

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.18 мск снижается на 0,45%, до 2217,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1156,99 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,44%, до 91,52 доллара за баррель.

София Кирсанова из УК "Первая" отмечает, что российские рынки в первой половине дня корректировались после роста накануне, а внешний фон она характеризует как умеренно негативный. Настроения на глобальных рынках преимущественно пессимистичны, дополняет эксперт.

"Индекс Мосбиржи на открытии торгов не показывает ярко выраженной динамики. На настроения давят понижательная динамика цен на энергоносители и металлы, поддержку оказывает ослабление риска геополитической эскалации, а также небольшое ослабление рубля", — уточняет Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Рубль дешевеет к доллару в то же время на 3 копейки, до 60,38 рубля за доллар.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Акции "Норникеля" (-1,67%) просели больше широкого рынка после выхода новостей о том, что компания испытывает сложности со снабжением сырьем своего крупного никелевого завода в Финляндии, поскольку местный железнодорожный оператор VR отказался возить российские грузы", — поясняет Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Обыкновенные акции "Мечела" снижаются на 1,59%, а привилегированные – на 0,94% после публикации слабых операционных результатов за третий квартал 2022 года, уточняет эксперт.

"Акции "Татнефти", выросшие вчера после рекомендации промежуточных дивидендов советом директоров, сегодня находятся среди лидеров снижения. Обыкновенные акции "Татнефти" теряют 1,02%, привилегированные – 1,91%", — добавляет она.

В лидерах снижения — акции "Самолета" (-2,27%), "ВСМПО-Ависма" (-1,93%), "Роснефти" (-1,21%) и Сбербанка (-0,95%).

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" указывает на акции Qiwi (+6,78%), которые подскочили перед публикацией в пятницу финансовых результатов за третий квартал по МСФО. Бумаги ТМК (+2,33%) не первый день подряд оставались в лидерах роста без очевидных фундаментальных причин.

Лидерами роста стоимости пока также стали — акции "Распадской" (+2,91%), "Детского мира" (+2,23%) и расписки TCS Group (+0,91%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС оставались выше поддержек 2210 и 1150 пунктов и вскоре окажутся перед выбором между возвращением к более уверенному краткосрочному росту и переходом к коррекционной медвежьей фазе вслед за зарубежными биржами. Геополитические факторы пока позволяют российскому рынку сохранять относительное спокойствие", — полагает Кожухова.

Буйлакова прогнозирует закрытие индекса Мосбиржи умеренным снижением.