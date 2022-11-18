МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал в пятницу, что для стабилизации инфляции около установленного банком целевого уровня 2% нужен рост зарплат примерно на 3%. Он также подчеркнул необходимость избегать повышения процентных ставок, пока экономика не укрепится достаточно для того, чтобы поддерживать рост оплаты труда, сообщило агентство Reuters.

По словам Куроды, рост потребительских цен, годовой темп которого в октябре ускорился до 40-летнего максимума 3,6%, в следующем финансовом году замедлится и будет ниже 2%, так как перестанет действовать фактор быстрого подорожания топлива и сырьевых товаров.

При крайне высокой неопределенности перспектив экономики Японии центральному банку следует сосредоточить усилия на поддержке экономического роста, проводя крайне мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока зарплаты не вырастут еще больше, сказал Курода на слушаниях в парламенте.

"Повышение процентных ставок в настоящее время может задержать восстановление японской экономики, — добавил он. — Я не говорю, что Банк Японии никогда не сможет повысить ставки. Я говорю, что сейчас повышать ставки неуместно в свете текущих экономических и ценовых изменений".

В сентябре по сравнению с сентябрем прошлого года номинальные зарплаты в Японии выросли на 2,1%. Темп роста был самым высоким с 2018 года, но он отстал от темпа инфляции, превысившего 3%, а это значит, что покупательная способность населения ослабла.

"Без устойчивого роста номинальных зарплат будет трудно достичь стабилизации инфляции на целевом уровне 2%", — сказал глава центрального банка.

"Мы будем продолжать денежно-кредитное стимулирование, чтобы поддержать экономику, и вернем инфляцию к целевому уровню 2% последовательно и стабильно, опираясь на рост заработков", — добавил он.

Неоднократные призывы Куроды к сохранению в силе крайне мягкой денежно-кредитной политики вызывали критику со стороны законодателей от оппозиционных партий, которые считают, что низкие процентные ставки ослабляют иену и увеличивают стоимость импорта.

Некоторые парламентарии и аналитики призывают к пересмотру подписанного в 2013 году совместного заявления правительства и Банка Японии, в котором на центральный банк возложена ответственность за достижение целевого уровня инфляции 2% путем проведения крайне мягкой политики.

"Я не вижу необходимости пересматривать заявление", — сказал Курода.