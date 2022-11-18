МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличиваются, при этом японский — снижается после выхода данных о всплеске в стране инфляции до рекорда за восемь лет, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7 процента

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,11%, до 3111,92 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растет на 0,37%, до 2046,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивается на 0,61%, до 18156 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,32%, до 2448,95 пункта, японский Nikkei 225 снижается на 0,11%, до 27899 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 — растет на 0,19%, до 7149 пункта.

Азиатские фондовые рынки преимущественно растут, завершая очередную рабочую неделю. При этом японский индекс несколько снижается после выхода данных о всплеске инфляции в стране.

Потребительские цены в Японии выросли на рекордные с весны 2014 года 3,7% в годовом выражении по результатам октября после 3% в сентябре. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,6%, что стало рекордом с февраля 1982 года.