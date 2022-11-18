МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь почти не меняется в пятницу, свидетельствуют данные торгов. При этом с начала недели котировки могут показать снижение на опасениях за спрос. Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки ФРС США

По состоянию на 8.07 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,02% — до 3,6793 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подешевела на 2,3%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,21% — до 8 110 долларов, алюминия — на 0,87%, до 2 391 доллара, цинка — на 2,18%, до 2 987 долларов.

С начала недели цена на медь может снизиться на 5,9%. Инвесторы следят за ситуацией в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем меди.

Китай несколько ослабил карантинные ограничения, но продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. При этом число заражений в стране растет. В связи с этим перспективы спроса на медь остаются под вопросом.