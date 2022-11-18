МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь почти не меняется в пятницу, свидетельствуют данные торгов. При этом с начала недели котировки могут показать снижение на опасениях за спрос.
По состоянию на 8.07 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,02% — до 3,6793 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подешевела на 2,3%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,21% — до 8 110 долларов, алюминия — на 0,87%, до 2 391 доллара, цинка — на 2,18%, до 2 987 долларов.
С начала недели цена на медь может снизиться на 5,9%. Инвесторы следят за ситуацией в Китае, который является крупнейшим мировым потребителем меди.
Китай несколько ослабил карантинные ограничения, но продолжает придерживаться политики "нулевой терпимости" к коронавирусу. При этом число заражений в стране растет. В связи с этим перспективы спроса на медь остаются под вопросом.