МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В четверг котировки пшеницы на CBOT упали до 2,5-месячного минимума после того, как ООН объявила о продлении сделки по вывозу сельхозпродуктов из Украины. Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки"

Соя снизилась в цене из-за опасений по поводу спроса, поскольку Китаю пока не удается в значительной мере ослабить антиковидные ограничения. Однако кукуруза торговалась с повышением, поскольку позитивные еженедельные данные США по экспортным продажам нивелировали наблюдавшееся ранее давление со стороны новостей о зерновой сделке.

Декабрьские фьючерсы на пшеницу на CBOT закрылись с понижением на 10 3/4 цента, по 8,06 3/4 доллара за бушель. Ранее в четверг котировки опускались до минимума с 1 сентября на отметке 7,93 3/4 доллара.

Январские фьючерсы на сою закрылись с понижением на 12 1/4 цента, по 14,17 доллара за бушель. Декабрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 2 1/4 цента, по 6,67 1/2 доллара за бушель.

Генеральный секретарь ООН в четверг заявил, что стороны договорились о продлении сделки по созданию зернового коридора в Черном море. С начала действия соглашения из украинских портов было вывезено около 10 млн тонн зерновых.

"Все внимание рынков, особенно рынка пшеницы, приковано к новостям о Черноморском зерновом коридоре", — отметил Джек Сковилл, аналитик Price Futures Group.

Ранее в четверг цены на кукурузу также негативно отреагировали на сообщения о продлении зернового соглашения, поскольку Украина является одним из крупнейших поставщиков не только пшеницы, но и кукурузы. Однако позднее котировки на CBOT восстановили утраченные позиции и развернулись вверх после выхода данных Минсельхоза США, согласно которым на неделе 4-10 ноября экспортные продажи кукурузы превысили 1,1 млн тонн. Этот показатель находится у верхней границы диапазона, который прогнозировался трейдерами.

Соя ориентировалась на негативную динамику нефтяного рынка, где котировки потеряли более 3 долларов на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае, которое может сказаться на спросе на сырьевые товары. Китай является крупнейшим в мире импортером сои и нефти.

Международный совет по зерновым (IGC) понизил прогноз мирового производства пшеницы в 2022-2023 сельскохозяйственном году на 1 млн тонн, до 791 млн тонн, а прогноз мирового производства кукурузы в аналогичном году оставил без изменений на отметке 1,166 млрд тонн.