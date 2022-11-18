МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Торги на европейских фондовых рынках в пятницу начались в плюсе после двух дней снижения, сообщает агентство Reuters. Инвесторы охотно скупали подешевевшие акции горнодобывающих компаний, хотя рост на рынке сдерживается комментариями представителей ФРС, которые высказались в пользу дальнейшего повышения процентных ставок.

Панъевропейский STOXX 600 поднялся на 0,4%. Сектор базовых природных ресурсов набрал 1,1% после падения более чем на 3% за две последние сессии.

Банковский сектор повысился на 0,3%. Европейский центральный банк готовится к началу крупнейшего в истории вывода средств из банковской системы еврозоны. Как ожидается, банки погасят ссуды стоимостью около 500 млрд евро в рамках целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO). Заявление ЕЦБ ожидается в 11.05 по Гринвичу.

Чувствительные к динамике ставок акции европейских технологических компаний снизились на 0,6%. Президент Федерального резервного банка Сент-Луис Джеймс Буллард в четверг сказал, что процентная ставка ФРС должна быть повышена как минимум до диапазона 5,00%-5,25% с текущего уровня чуть ниже 4,00%, чтобы она была "достаточно ограничивающей" и могла сдержать инфляцию.

Между тем британский индекс FTSE 100 в начале торгов также повышается при поддержке нефтегазового и горнорудного секторов. Вчера министр финансов Великобритании презентовал новый госбюджет, призванный восстановить стабильность в экономике.

FTSE 100 утром набрал 0,1%, а FTSE 250 опустился на 0,1%.

Нефтегазовый сектор возглавил прирост и добавил 0,7%. Горнодобывающий субиндекс поднялся на 0,4% благодаря росту цен на драгоценные металлы.