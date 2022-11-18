МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницу преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговых площадок. Фьючерсы на фондовые индексы США выросли после статистики с рынка труда

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,58%, до 3 097,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,48%, до 2 029,32 пункта; гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,29%, закрывшись на уровне 17 992,54 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,06%, до 2 444,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,23%, до 7 151,8 пункта, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,11% — до 27 899,77 пункта.

Трейдеры проявили осторожность в последний рабочий день недели. Снижению способствовала динамика фондовых бирж США. Основные американские индексы в четверг завершили торги снижением.

Рынки всего мира продолжают опасаться рецессии, поскольку Федеральная резервная системы (ФРС) США уже подтверждала намерение поддерживать банковские ставки на высоком уровне из-за повышенной инфляции.

Рынки также обратили внимание и на перехлёст инфляционного давления из западных стран в страны Азии. Так, потребительские цены в Японии выросли на рекордные с весны 2014 года 3,7% в годовом выражении по результатам октября после 3% в сентябре. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,6%, что стало рекордом с февраля 1982 года.