МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций сокращается в ходе торгов пятницы — на 0,71%, инвесторы традиционно фиксируют прибыль в последний рабочий день недели, кроме того, влияние оказывают и снижающиеся котировки нефти, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Белоусов оценил влияние мировой рецессии на Россию

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.56 мск снижается на 0,71%, до 2197,24 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1145,76 пункта, следует из данных Московской биржи.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,67%, до 88,28 доллара за баррель.

Рубль растет к доллару в то же время на 12 копеек, до 60,42 рубля за доллар.

"Российский рынок сегодня показывает умеренное снижение индексов. На мировых рынках сохраняется негативный информационный фон, кроме того, в последние месяцы по пятницам на отечественном рынке редко наблюдаются покупательные настроения – игроки стараются при любой удобной возможности фиксировать прибыль, ожидая подвоха со стороны новостей", — считает Зарина Саидова из ФГ "Финам".

По мнению Виталия Манжос из "Алго Капитал", локальный рынок акций заметно просел без явных предпосылок.

"Вероятно, он испытывает давление на фоне обновления месячного минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. В такой ситуации сокращение объема позиций перед выходными днями выглядит логичным", — предполагает эксперт.

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" добавляет, что часть снижения российского фондового рынка произошла именно за счет падения стоимости нефти на товарно-сырьевом рынке. "Там на протяжении уже почти всей недели, а точнее уже даже двух недель, мы наблюдаем очередной виток давления на рынок сырья со стороны основных игроков", — указал он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Распродажи относятся к представителям различных секторов рынка", — уточняет Манжос.

В лидерах снижения — акции Veon (-3,58%), "Магнита" (-2,1%), ТМК (-1,95%), ОАК (-1,67%), "Новатэка" (-1,36%), Сбербанка (-0,86%), "Яндекса" (-0,65%).

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает акции Qiwi (+2,91%), которые находятся в ожидании выхода в течение дня финансовых результатов за третий квартал по МСФО, при этом бумаги отступили от внутридневного максимума 454,5 рубля – самого высокого значения с мая 2022 года.

Манжос также обращает внимание на бумаги компании "Лензолото" (+10,14%), которые отличились сильным приростом на повышенных торговых оборотах. "Они пользуются спросом в связи с приближением даты закрытия реестра акционеров для выплаты крупных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года", — добавил он.

Лидерами роста стоимости пока также стали — акции "Мечела" (+0,74%) "Детского мира" (+0,72%), расписки TCS Group (+0,88%), Ozon (+0,64%).

ПРОГНОЗЫ

Манжос полагает, что, скорее всего, российский рынок акций уже не сумеет отыграть свою текущую просадку. "Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2180-2210 пунктов. В худшем случае его понижение по итогам дня составит до 1,5%", — прогнозирует эксперт.

"Финансовые результаты TCS Group будут опубликованы в следующую среду, 23 ноября. Само по себе раскрытие отчетности в случае оптимистичных результатов может сделать TCS Group одной из перспективных идей в банковском секторе наряду со Сбербанком", — помечает Кожухова.

Индексы Мосбиржи и РТС в рамках коррекции стремились к ключевым краткосрочным поддержкам 2170 и 1100 пунктов, и завершение недели выше этих уровней укажет на сохранение неплохих шансов возвращения к "бычьему" тренду в ближайшие дни, прогнозирует эксперт.