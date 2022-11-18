МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Европейский центральный банк может замедлить темпы повышений процентных ставок, но вскоре должен начать процесс сокращения масштабного объема гособлигаций в его держании, что ослабит необходимость в дальнейших повышениях ставок. Об этом в пятницу заявил президент центрального банка Нидерландов Клаас Кнот, передает Reuters.

ЕЦБ повысил ставки на беспрецедентные 200 б.п. с июля, но теперь ожидается, что он замедлит темпы повышений ставок после того, как заявил о "значительном прогрессе" в вопросе ужесточения денежно-кредитной политике после повышений ставок на 75 б.п. в сентябре и октябре.

"По мере ужесточения денежно-кредитной политики становится все более вероятно, что темпы повышений ставок замедлятся, — сказал Кнот, известный своей приверженности жесткой политике. — Я ожидаю, что мы достигнем в целом нейтральной территории на заседании по денежно-кредитной политике в следующем месяце".

Ставка ЕЦБ по депозитам, находящаяся на 1,5%, уже приближается к диапазону 1,5%-2%, который в целом считается нейтральным, который не стимулирует и не замедляет экономический рост.

Когда этот уровень будет достигнут, ЕЦБ должен перейти к "ограничивающей" территории для ослабления спроса, но также должен начать сокращение облигаций на сумму 3,3 трлн евро (3,4 трлн долларов), приобретенных в рамках программы покупки активов, отметил Кнот.

"Было бы неправильно сохранять большой баланс для сокращения премии за срочность, повышая в то же время ставки выше нейтрального уровня", — сказал он во время выступления во Франкфурте.

Комментарии Кнота могут указывать на начало сокращения облигаций в держании ЕЦБ в начале 2023 года, тогда как на февральском заседании, первом заседании по денежно-кредитной политике в следующем году, руководство уже может рассмотреть вопрос о повышении ставок выше нейтрального уровня.

Хотя никакой даты озвучено не было в плане того, чтобы позволить истечь долговым обязательствам, глава Бундесбанка Йоахим Нагель, еще один влиятельный сторонник жесткой политики, указал на возможность старта процесса в начале следующего года.

"Ранний старт так называемого количественного ужесточения (QT) понижает и достигшую пика инфляции, и необходимую максимальную ставку через свое влияние на премию за срочность и условия торговли", — отметил Кнот.

На рынках сейчас ожидается, что конечная, то есть максимальная ставка ЕЦБ составит чуть ниже 3%, а значит, ставки могут быть повышены еще на 150 б.п. до середины 2023 года.

Как и президент ЕЦБ Кристин Лагард Кнот думает, что ставки должны оставаться главным инструментом центробанка, а на заднем плане должно проходить сокращение баланса.

"Это является доводом в пользу раннего, но частичного прекращения реинвестиций для прощупывания почвы перед определением того, какими в конечном итоге должны быть темпы сворачивания, — сказал Кнот. — Количественное ужесточение должно быть предсказуемым".