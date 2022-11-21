МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу упали, продемонстрировав снижение по итогам недели после того, как представители Федеральной резервной системы США сигнализировали о дальнейшем повышении процентных ставок в рамках борьбы с инфляцией.

Как сообщило агентство Reuters, по состоянию на 19.08 по Гринвичу в пятницу золото на рынке спот подешевело на 0,7%, до 1748,84 доллара за унцию. Снижение спот-цен по итогам недели составило примерно 1,3%, что стало самым существенным ослаблением с середины октября.

Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с понижением на 0,5%, по 1754,4 доллара.

Снижение котировок после недавнего ралли объясняется технической коррекцией, сказал Дэвид Мегер из High Ridge Future.

Падение цен на золото может продолжиться на этой неделе, когда произойдет экспирация декабрьских опционов, и это спровоцирует дальнейшую консолидацию, добавил он.

Участники рынка пристально отслеживают сигналы о намерениях ФРС в отношении процентных ставок. Глава ФРС-Бостон Сюзан Коллинз в пятницу заявила, что центральному банку предстоит дальнейшее повышение процентных ставок, направленное на снижение инфляции. По ее словам, увеличение стоимости заимствований на 75 базисных пунктов в декабре не исключено.

Индекс доллара стабилизировался, сделав золото более дорогостоящим для держателей других валют.

На рынках полагают, что вероятность повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании на 50 базисных пунктов составляет 87%.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,3%, до 20,90 доллара, показав недельное падение на 3,7%.

Платина подешевела на 0,4%, до 976,67 доллара, что стало самым сильным недельным падением с середины сентября. Палладий упал на 3,3%, до 1940,14 доллара, также продемонстрировав снижение по итогам недели.