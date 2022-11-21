События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 ноября
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,65%
|3,65% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь)
|2,3%
|0,9%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|12:05
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|19:30
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|4,460%
|20:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|4,192%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Белуга Групп — ВОСА (реестр закрыт 28.10.2022, в заочной форме, внесение изменений и дополнений в Устав ПАО)
|RUB
|Селигдар — закрытие реестра для ВОСА (14.12.22, в заочной форме, об определении количественного состава СД ПАО)
|RUB
|Ozon — закрытие реестра для ГОСА (20.12.22, перевыборы членов СД, годовой отчет за 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20221121/838886514.html