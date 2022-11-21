МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,65% 3,65% (факт)
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь) 2,3% 0,9%
11:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло    
12:05 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
19:30 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 4,460%  
20:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 4,192%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Белуга Групп — ВОСА (реестр закрыт 28.10.2022, в заочной форме, внесение изменений и дополнений в Устав ПАО)    
  RUB Селигдар — закрытие реестра для ВОСА (14.12.22, в заочной форме, об определении количественного состава СД ПАО)    
  RUB Ozon — закрытие реестра для ГОСА (20.12.22, перевыборы членов СД, годовой отчет за 2021)    