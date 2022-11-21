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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221121/838887377.html
Российский рынок акций снижается на старте торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,3%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск теряет 0,31%, опускаясь до 2199,49 пункта,... ПРАЙМ, 21.11.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск теряет 0,31%, опускаясь до 2199,49 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,34%, до 1143,12 пункта.