МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,3%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск теряет 0,31%, опускаясь до 2199,49 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,34%, до 1143,12 пункта.