МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Японский рынок акций в понедельник закрылся с повышением, однако фондовый индекс Nikkei остается ниже 28 000 пунктов. Рост заболеваемости COVID-19 в Китае оказал давление на рыночные настроения в Азии, в то время как трейдеры ждали новых подробностей относительно дальнейшей перспективы процентных ставок. Минфин Японии призвал принять план дополнительных расходов

Индекс Nikkei завершил торги с повышением на 0,2% до 27 944 пунктов. Более общий индекс Topix вырос на 0,3% до 1972 пунктов. Оба индекса колеблются у флэтовой линии уже примерно неделю. Позднее на этой неделе ожидается снижение объемов торгов на фоне нерабочих дней в США и Японии.

"Финансовые рынки пытаются найти равновесие между перспективой дальнейшего повышения процентных ставок и масштабами дальнейшего замедления экономики США и мировой экономики", — указывает Масаюки Кичикава, главный аналитик-стратег по макроэкономике в Sumitomo Mitsui Asset Management.

По его словам, японская экономика выглядит устойчивой, восстановление после пандемии набирает обороты, а инфляция наконец приходит на смену многолетней дефляции, хотя перспективы мировой экономики и их последствия для японских экспортеров по-прежнему заставляют рынки проявлять осторожность. Доллар укрепляется в качестве актива-убежища

Рост рынка возглавили бумаги Sapporo Holdings Ltd, подорожавшие на 2,8%. Надежды на снятие барьеров помогли акциям пивоваренной компании вырасти более чем на 7% с начала месяца. Теперь бумаги компании могут завершить в плюсе четвертый месяц подряд.

Акции торговых домов также показали хорошие результаты, выиграв за счет высоких и волатильных цен на сырьевые товары и энергоносители. Акции Marubeni прибавили 2%, протестировав в ходе утренних торгов рекордный максимум в 1514 иен. С начала года они прибавили 34%.

Этот рост был нивелирован снижением, которое возглавили акции Sompo Holdings, подешевевшие на 8%. Компания после закрытия рынка в пятницу отчиталась о чистом убытке за шесть месяцев. Акции производителя графита Tokai Carbon упали на 5,2%.

Объем торгов в основной секции Токийской фондовой биржи составил 1 млрд акций против среднего значения в 1,28 млрд за последние 30 дней. Тем временем доллар в паре с иеной слегка укрепился, достигнув отметки 140,66.