МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник упали до почти 2-месячных минимумов. Беспокойство по поводу предложения ослабло, в то время как опасения относительно сокращения спроса на топливо в Китае и США, а также укрепление доллара оказывают давление на цены, сообщает агентство Reuters.

Около 07.15 по Гринвичу январские фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 74 цента, или 0,8%, по 86,88 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 68 центов, или 0,9%, до 79,40 доллара за баррель. По окончании сессии понедельника произойдет экспирация декабрьских фьючерсов на WTI. Январские фьючерсы на WTI, более активно торгующиеся контракты, подешевели на 59 центов, или 0,7%, до 79,52 доллара за баррель.

В пятницу фьючерсы на Brent и WTI закрылись на минимумах с 27 сентября. По итогам прошедшей недели цены на Brent упали на 9%, а WTI подешевела на 10%.

"Помимо ухудшения перспектив спроса из-за ввода новых антиковидных мер в Китае, медвежьим фактором также является укрепление доллара США", — отмечает Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

"Склонность инвесторов к риску ухудшается, поскольку недавние экономические данные указывают на рецессионный сценарий, особенно в Великобритании и еврозоне", — добавила она. По ее словам, жесткая риторика представителей ФРС также способствует усилению опасений относительно перспектив экономики США.

Число новых случаев коронавируса в Китае остается вблизи апрельских максимумов. Власти пытаются бороться со вспышками ковида по всей стране. Школы в ряде районов Пекина перешли на дистанционное обучение, поскольку городские власти призвали жителей оставаться дома.

Премия, учитываемая в котировках январских фьючерсов на Brent по сравнению с котировками февральских контрактов, сократилась, а декабрьские фьючерсы на WTI торгуются ниже январских контрактов. Это говорит об ослаблении опасений по поводу предложения.

Между тем ситуация с предложением в Европе улучшилась, поскольку НПЗ накапливают запасы перед вступлением в силу эмбарго в отношении российской нефти, которое начнет действовать с 5 декабря. Физические рынки в Европе, Африке и США на этом фоне находятся под давлением.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила Reuters, что ЕС, как ожидается, подготовит необходимые меры перед вступлением в силу потолка цен на российскую нефть, разработанного странами Большой семерки. Планируется, что ограничения цен на нефть из РФ будут введены с 5 декабря.

Аналитик RBC Capital Майк Тран отмечает, что контанго на рынке фьючерсов на WTI возникло на фоне продаж декабрьских контрактов перед экспирацией и не отражает ситуации на физическом рынке.

"Ограниченные объемы мировых запасов не говорят в пользу контанго, которое обычно возникает на фоне избытка предложения", — подчеркнул он.

Спот-цены на североморскую и западноафриканскую нефть сейчас не являются высокими, однако они и не указывают на избыток предложения, добавил эксперт.

Между тем предложение на рынке дизельного топлива остается ограниченным. Покупатели в Европе и США конкурируют за поставки. Хотя Китай увеличил экспорт дизтоплива в октябре почти вдвое по сравнению с показателем годичной давности, до 1,06 млн тонн, объем поставок оказался ниже против значений сентября (1,73 млн тонн).

Спрос на нефть в Китае остается под давлением из-за антиковидных ограничений, в то время как ожидания дальнейшего повышения процентных ставок оказывают поддержку доллару, что делает сырьевые товары, номинированные в американской валюте, более дорогими для держателей иных валют.