МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) не смогли восстановиться после негативного открытия и закрыли сессии понедельника преимущественно снижением — примерно на уровнях середины торгов, свидетельствуют данные бирж. Индекс Nikkei завершил торги с незначительным повышением

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,39%, до 3 085,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 2 028,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,94%, до 17 644 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,02%, до 2 419,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,17%, до 7 139,3 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,16%, до 27 944,79 пункта.

Инвесторы в Азии переняли негативные настроения американских инвесторов после заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard) о необходимости дальнейшего повышения учетной ставки в США. Так, за прошлую неделю американский индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 1,55%, индекс широкого рынка S&P — на 0,68%.

Кроме того, на рынках усилились опасения насчет ситуации с коронавирусом в Китае после того, как на выходных зарегистрировали три смерти, связанных с ковидом. До этого последние смерти были зарегистрированы почти полгода назад. Это чревато новыми социально-экономическими ограничениями в Китае и, соответственно, ухудшением финансовых результатов бизнеса.