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https://1prime.ru/Financial_market/20221121/838896718.html
Российский рынок акций упал в основную сессию вслед за обвалом нефти
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. Российский рынок акций в основную сессию понедельника упал на 1,81% на фоне падения рынка нефти более чем на 5%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 21.11.2022
рынки, новости, россия, мосбиржа, рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника упал на 1,81% на фоне падения рынка нефти более чем на 5%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 1,81%, до 2166,31 пункта, долларовый РТС — на 2,16%, до 1122,29 пункта.
Нефть к 18.58 мск падает на 5,4% до 82,9 доллара за баррель сорта Brent.