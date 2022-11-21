МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника упал на 1,81% на фоне падения рынка нефти более чем на 5%, следует из данных Московской биржи. Цена на нефть Brent упала более чем на пять процентов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 1,81%, до 2166,31 пункта, долларовый РТС — на 2,16%, до 1122,29 пункта.

Нефть к 18.58 мск падает на 5,4% до 82,9 доллара за баррель сорта Brent.