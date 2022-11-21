МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник ослабел к доллару, но укрепился к евро и юаню в условиях ослабления этих валют к американской на форексе и после ощутимого падения рынка нефти к минимумам с февраля, следует из данных торгов. Рубль снижается к доллару и прибавляет к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 45 копеек, до 60,85 рубля, евро снизился на 9 копеек, до 62,35 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 43,6 миллиарда рублей против 59 миллиардов по евро и 65,8 миллиарда по доллару.

Доллар к рублю поднялся на 0,7%, евро снизился на 0,1%, юань – на 0,2%. Рублевая цена нефти составила около 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

Активность торгов казахстанским тенге за рубли на Московской бирже возросла в последние месяцы и особенно — в ноябре: так, если в августе на торгах расчетами "завтра" объем равнялся 6,8 миллиарда рублей, в сентябре – 7,3 миллиарда, в октябре – 9,1 миллиарда, то лишь за три недели ноября он уже равняется почти 11 миллиардам рублей.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ФОРЕКС И НЕФТЬ

Российская валюта в начале недели осталась в тренде форекса: теряла к доллару, но росла к евро и юаню.

Так, на глобальном рынке курс доллара к юаню растет вечером на 0,6%, до 7,165 юаня, а евро тоже снижается к доллару — на 0,8%, до 1,024 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,9% до 107,9 пункта.

Уход с глобальных торговых площадок аппетита к риску происходит на фоне опасений по поводу возросших коронавирусных рисков в Китае.

На этом фоне стоимость нефти оставалась в понедельник под давлением. В ходе дня она максимально падала вечером — до 82,36 доллара за баррель сорта Brent, обновив минимум с февраля. Поводом для такой динамики стала появившаяся в СМИ информация о том, что страны ОПЕК+ рассматривают увеличение добычи нефти. Это усилило и падение российского рынка акций.

В понедельник газета Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи "черного золота" объемом до 500 тысяч баррелей в сутки, решение может быть принято на ближайшем заседании в декабре. Альянс с ноября сократил добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Правда позже Саудовская Аравия опровергла сообщения, что обсуждает с другими странами ОПЕК рост добычи. К 21.12 мск марка Brent теряет в цене лишь 0,3%, торгуясь около 87,4 доллара за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Не стоит ожидать значительного ослабления рубля, пока действует поддержка со стороны подготовки компаний к ноябрьскому налоговому периоду, комментирует текущую конъюнктуру рынка Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, во вторник курс доллара может двигаться в пределах 59,5-61,5 рубля", — добавляет он.

В ближайшей перспективе в РФ ожидается уплата налогов, что сулит рублю поддержку, считает Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста".

"Страны G7 обещали назвать значение лимита цен на нефть из РФ в среду. Ориентируемся на 60 долларов за баррель и умеренное снижение экспорта в 2023 году, которое снизит нефтяные доходы, но они сохранятся на достаточном уровне, чтобы обеспечить рублю лишь постепенное ослабление к концу 2022 и началу 2023 года", — добавляет он.