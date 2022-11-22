ПЕКИН, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия в октябре поставила в Китай 2,156 тонны золота на сумму в 124,588 миллиона долларов, поставки по сравнению с октябрем 2021 года выросли вдвое и по весу, и в денежном выражении, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Дисконт в цене на золото в Индии увеличился

Показатель включает данные о поставках золота в необработанной и полуобработанной форме.

В октябре прошлого года поставки составили 1,015 тонны на 57,686 миллиона долларов.

За январь-октябрь 2022 года Россия экспортировала в Китай 5, 72 тонны золота в необработанной и полуобработанной форме на 329,92 миллиона долларов, при том, что за аналогичный период прошлого года показатели составили 3,039 тонны и 182,988 миллиона долларов соответственно. Вместе с тем, за 10 месяцев этого года Россия поставила в Китай больше золота и в физическом и в денежном выражении, чем за весь 2021 год.

Поставки в октябре стали рекордными за последние годы. Так, данные, доступные на сайте Главного таможенного управления, начинаются с января 2017 года и позволяют проверить показатели каждого месяца. Согласно этим данным, Россия в октябре установила рекорд по общей стоимости месячной поставки золота в Китай за без малого шесть лет.

При этом стоит учитывать, что за 2017 и 2018 годы есть данные о поставках из РФ в КНР лишь золота в необработанной форме, с 2019 года добавляются данные и о поставках золота в полуобработанной форме.

Вместе с тем следует отметить, что в последний год крайне активно растет экспорт из РФ в Китай именно золота в полуобработанной форме, только за октябрь этого года РФ поставила Китаю 1,189 тонны такого золота, и это больше показателя за весь прошлый год (1,13 тонны).

Согласно данным китайской таможни, в 2017 году Россия экспортировала в Китай 2,75 тонны золота на 105,94 миллиона долларов, в 2018 году – 238,95 килограмма золота на 9,08 миллиона долларов, в 2019 – 1,43 тонны на 63,18 миллиона долларов, в 2020 – 776,9 килограмма на 43,14 миллиона долларов, в 2021 – 3,98 тонны на 236,88 миллиона долларов.