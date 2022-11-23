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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221123/838919895.html
Российский рынок акций перешел к снижению после старта торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды символически снижается, в то время как на самом открытии незначительно рос, следует из данных Московской биржи. Индекс... ПРАЙМ, 23.11.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды символически снижается, в то время как на самом открытии незначительно рос, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,03%, до 2195,49 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,07%, до 1143,35 пункта.