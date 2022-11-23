МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды символически снижается, в то время как на самом открытии незначительно рос, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск снижается на 0,03%, до 2195,49 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,07%, до 1143,35 пункта.