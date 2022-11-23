МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут после публикации статданных из еврозоны, следует из данных торгов. S&P Global сообщило о росте деловой активности в еврозоне

По состоянию на 12.41 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,51%, до 7491,09 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 6663,94 пункта, немецкий DAX снижается на 0,03%, до 14419,72 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,3 пункта в октябре. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 47 пунктов.

Кроме того, инвесторы в Европе обратили внимание на закрытие фондовых рынков США по итогам вторника ростом более чем на 1%. Рынки находятся в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США в надежде получить представление о состоянии экономики страны.