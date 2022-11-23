МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Сотни рабочих присоединились к протестам на флагманском заводе Foxconn по производству iPhone в Китае, передает агентство Reuters. При этом некоторые разбивали камеры наблюдения и окна, как показали кадры, выложенные в социальных сетях.

Редкие сцены открытого протеста в Китае ознаменовали эскалацию напряженности на огромном заводе в городе Чжэнчжоу, которые стали символом опасного усиления недовольства сверхжесткими антиковидными ограничениями в стране, а также неумелого управления ситуацией со стороны крупнейшего в мире контрактного производителя электроники.

Судя по всему, поводом для протестов, которые начались в среду рано утром, стал план по задержке выплаты премий, заявили многие демонстранты на видеозаписях. На момент написания статьи Reuters не удалось проверить видеозаписи.

Недовольство строгими правилами карантина, неспособностью компании подавить вспышки заболеваний и плохими условиями, включая нехватку продуктов питания, заставило рабочих покинуть заводской кампус после того, как поставщик Apple Inc в конце октября ввел так называемую систему замкнутого цикла на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone.

В условиях замкнутого цикла персонал живет и работает на месте, изолированный от внешнего мира.

По оценкам бывших работников, тысячи людей покинули территорию завода. До начала беспорядков на заводе в Чжэнчжоу работало около 200 000 человек. Чтобы удержать персонал и привлечь новых работников, Foxconn пришлось предложить бонусы и более высокие зарплаты.

В видеороликах работники рассказывали о том, что они никогда не были уверены, получат ли они еду во время карантина, или жаловались на недостаточные меры по сдерживанию коронавируса.

Два осведомленных источника сообщили, что в кампусе Чжэнчжоу прошли акции протеста, но отказались сообщить подробности. Они отказались назвать свои имена, поскольку не были уполномочены говорить с представителями СМИ.

В Apple не ответили на запрос о комментарии.

Представители Foxconn сообщили, что компания продолжит взаимодействие с работниками и органами власти, чтобы избежать повторения инцидентов с применением насилия.

Кроме того, один источник сообщил Reuters, что протесты не влияют на производство на заводе в Чжэнчжоу, и объемы выпуска остаются "стандартными".

По состоянию на вторую половину дня в среду по местному времени большинство видеозаписей на платформе Kuaishou, социальной сети, где журналисты Reuters просмотрели многие ролики, были удалены. Представители Kuaishou не ответила на запрос о комментарии.

Акции Foxconn упали в цене на 2% с начала протестной активности работников в конце октября.