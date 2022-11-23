МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Спрос на физическое золото в Азии на этой неделе остался слабым. Продавцы в Китае уменьшили премии, поскольку новые карантинные ограничения привели к сокращению покупательной активности. Между тем высокие цены отпугивают большинство покупателей в Индии. Золото торгуется в узком диапазоне перед публикацией протоколов ФРС

На этой неделе золото в Китае продается с премией в 10-15 долларов за унцию по сравнению с ценами на международном спот-рынке. На прошлой неделе премии варьировались в диапазоне 8-25 долларов.

"Хотя сезонный спрос по всему миру довольно высокий, недавний рост цен, совпавший с вводом новых карантинных мер, привел к уменьшению активности на китайском рынке", — отметил Росс Норман, независимый аналитик.

Премии в ценах на золото росли с сентября, и в один момент они достигали 45 долларов за унцию. Однако в этом месяце премии уменьшились. Народный банк Китая контролирует объемы импорта золота путем выделения квот коммерческим банкам.

"Когда рынок обрадовался открытию экономики Китая, Народный банк КНР сократил ликвидность и предупредил о растущем инфляционном давлении. При этом спрос на золото на прошлой неделе сократился", — отметил Бернард Син из MKS PAMP. По его словам, к концу года спрос на золото может начать медленно расти