МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В опубликованном в среду докладе ежемесячном центрального банка Германии сказано, что несмотря на усилия, которые правительство предпринимает для сдерживания цен на энергоносители, инфляция в стране и в 2023 году будет измеряться двухзначными числами, передает агентство Reuters.

В октябре по сравнению с октябрем прошлого года потребительские цены в Германии выросли на 11,6%, темп их роста был самым высоким с 1950-х годов, и власти принимают меры для ограничения роста тарифов на энергию, который последовал за скачком цен на природный газ в результате вооруженного конфликта на Украине.

В Бундесбанке считают, что воздействие сдерживания цен на газ, вероятно, проявится не сразу и будет действовать ограниченное время.

"Темп инфляции, возможно, будет измеряться двухзначными числами и в следующем году", — сказано в докладе центрального банка.

В нем также говорится, что запланированный на декабрь первый этап государственной поддержки оплаты газа поможет потребителям, но его результаты могут не найти отражения в официальных данных по инфляции.

На втором этапе предусмотрено субсидирование тарифов на газ для 80% населения и малых компаний может замедлить инфляцию на одни процентный пункт.

Но только на то время, пока эти льготы будут действовать.

"Как только срок действия субсидий на газ и электроэнергию истечет, воздействие на темп инфляции развернется", — пишут авторы доклада.

Бундесбанк активно поддерживает усилия ЕЦБ, направленные на сдерживание инфляции путем повышения ставок, остался в целом доволен договоренностями об оплате труда в химической и металлургической отраслях Германии.

Работники этих отраслей согласились на повышение зарплат, отстающее от темпа инфляции, при условии выплаты разовых компенсаций.

"С точки зрения макроэкономики, при этом будет легче вернуться к менее существенным повышениям зарплат по истечении срока действия временных условий", — считают в Бундесбанке.

"Это может ослабить вторичное воздействие на темп инфляции, особенно в среднесрочной перспективе, и способствовать недопущению укоренения текущих высоких темпо инфляции", — сказано в докладе.

Вместе с тем центральный банк назвал требования профсоюза госслужащих повысить оплату труда на 10,5% "исключительно высокими".

Бундесбанк также подтвердил свой прогноз, согласно которому в последнем квартале этого года и в 1-м квартале 2023 года в Германии будет рецессия.