МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В четверг доллар США снижается против других основных валют, сообщает Reuters. После сигнала ФРС о вероятности замедления темпа повышения ставок инвесторы стали покупать рискованные активы.

Из опубликованных в среду протоколов прошедшего 1-2 ноября заседания центрального банка следует, что его руководители в целом согласны с тем, что могут ужесточать денежно-кредитную политику менее существенными шагами.

"Почти полностью уверена в том, что, начиная с декабря, ФРС замедлит темп ужесточения", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,14% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, на 105,75. В среду индекс потерял 1%.

В ноябре ФРС четвертый раз подряд повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов, пытаясь сдержать высокий темп инфляции.

Вышедшие позднее данные по потребительским ценам стали поводом ожидать более умеренного ужесточения политики. В результате в ноябре индекс доллара упал на 5,1%, и этот месяц может стать для него самым неудачным за 12 лет.

По словам аналитиков Citi, большинство участников рынка ожидает замедления темпа ужесточения политики ФРС, но пока неясно, насколько высоко могут быть подняты ставки.

Протоколы также показали, что руководители центрального банка начали обсуждать риски, которые быстрое ужесточение политики создает для роста экономики и финансовой стабильности. В то же время они признали, что подтвержденного прогресса в борьбе с инфляцией почти нет, и следует продолжить повышать ставки.

Согласно вышедшим в среду данным, в ноябре деловая активность в США сокращалась пятый месяц подряд, причем индикатор новых заказов упал до минимума за два с половиной года, так как рост стоимости заимствований оказал давление на спрос.

По словам Конг, участники рынка слишком оптимистично оценивают приближение завершения цикла повышения ставок ФРС и отметила, что проводимая Пекином политика нулевой терпимости к COVID оказывает доллару существенную поддержку.

Рост числа заражений до максимума за все время пандемии вынудил власти Китая ввести ограничения в некоторых городах, а это оказывает давление на склонность инвесторов к риску.

Юань укрепился, после того как государственные СМИ Китая сообщили со ссылкой на заявление кабинета министров, что в свое время будут понижены нормы резервирования для банков, а также приняты другие меры денежно-кредитной политики для обеспечения разумного уровня ликвидности.

Японская иена выросла против доллар сильнее, чем многие другие основные валюты — на 0,5% — и за доллар на момент написания статьи давали 138,88 иены.

Пара евро/доллар выросла на 0,39%, до 1,0435, а пара британский фунт/доллар — на 0,43%, до 1,2090. В среду фунт укрепился против доллара на 1,4% благодаря данным, показавшим, что экономическая активность в Великобритании сократилась не так существенно, как ожидалось.

Пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 0,25%, до 0,675, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,17%, до 0,6255.

В четверг рынки США не работают в связи с празднованием Дня благодарения, поэтому объем ликвидности будет меньше обычного.