МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга символически снизился в условиях противоречивой конъюнктуры мировых торговых площадок, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Средняя ставка по вкладам банков выросла до 7,06 процента

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,04%, до 2210,95 пункта, долларовый РТС — на 0,1%, до 1146,28 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций в четверг менялся разнонаправленно, отыгрывая противоречивую динамику мировых фондовых площадок. Так, западноевропейские фондовые индексы вечером преимущественно росли – в пределах 1%. Американские рынки были закрыты из-за празднования дня благодарения.

"На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялся умеренный оптимизм. Инвесторы надеялись на смягчение позиций финансовых регуляторов и более сглаженный эффект их действий на мировую экономику. Важные технические сигналы по рынкам Европы и США при этом, вероятно, поступят уже на следующей неделе в связи с американским Днем благодарения и праздничным режимом торгов в пятницу", — комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Однако встревожили новости из Китая, власти которого зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом и ужесточили правила въезда в Пекин", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал вечером на 0,2% до 105,8 пункта. Эта динамика сигнализирует о спросе на рисковые активы.

В то же время нефтяной негатив сглаживал фондовый позитив для российского рынка акций. Стоимость нефти к 20.15 мск падала на 0,6% до 84,9 доллара за баррель сорта Brent. Участники рынка реагируют на новости о потолке цен на российскую нефть и на ситуацию с коронавирусом в Китае.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги "Сургутфнетегаза" (+2,4%), НМТП (+1,7%), "М.Видео" (+1,4%), расписки X5 (+1,8%).

Упали бумаги "Полюса" (-1,7%), "Самолета" (-1%), "Новатэка" (-0,9%), ЦИАН (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии отступили от ее максимумов и консолидировались у важных краткосрочных уровней 2210 и 1150 пунктов, подтверждая неуверенность покупателей, рассуждает Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Российский рынок ждет новых драйверов движения, при этом окончательного решения по уровню потолка цен на нефть все еще нет. Последнее означает, что нефтяные котировки в ближайшие дни еще могут показать резкие колебания", — предупреждает она.

В пятницу рыночная активность может остаться невысокой, в том числе из-за "фактора пятницы", актуальность которого повышается в периоды геополитической неопределенности, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В США будет укороченная торговая сессия. По нашим оценкам, 25 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов", — добавляет он.