МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли по итогам четверга, следует из данных торгов. Трейдеры оценивали тезисы из протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на символические 0,02% — до 7466,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,42% — до 6707,32 пункта, немецкий DAX — на 0,78% — до 14539,56 пункта.

Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли опубликованный вечером в среду протокол заседания Федрезерва. Регулятор отметил, что считает целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки.

По итогам заседания 1-2 ноября ФРС США четвертый раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базовых пунктов – до 3,75-4%. Следующее заседание Федрезерва пройдет 13-14 декабря. По данным CME Group, более 70% опрошенных аналитиков ожидают повышение учетной ставки центробанка на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%.

В пятницу европейские трейдеры ожидают данные второй оценки динамики ВВП Германии в третьем квартале. Согласно прогнозам, которая совпадает с первой оценкой, экономика страны в третьем квартале выросла на 1,1% в годовом выражении. Также будет обнародован индекс доверия потребителей к экономике Германии исследовательской компании GfK, который, как ожидается, по состоянию на декабрь вырос до минус 39,6 пункта с минус 41,9 пункта месяцем ранее.