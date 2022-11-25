2022-11-25T10:58:34+03:00
2022-11-25T10:58:34+03:00
2022-11-25T10:58:34+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221125/838949453.html
ВВП Германии в третьем квартале вырос сильнее ожиданий
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экономика Германии в 3-м квартале выросла немного сильнее, чем показали предварительные данные, получив поддержку со стороны потребительских расходов. На это указывает отчет,... ПРАЙМ, 25.11.2022
рынки
https://1prime.ru/images/83228/22/832282252.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/22/832282252.jpg
https://1prime.ru/images/83228/22/832282249.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/22/832282249.jpg
https://1prime.ru/images/83228/22/832282246.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/22/832282246.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Экономика Германии в 3-м квартале выросла немного сильнее, чем показали предварительные данные, получив поддержку со стороны потребительских расходов. На это указывает отчет, опубликованный в пятницу, сообщает Reuters.
Валовой внутренний продукт крупнейшей экономики Европы в 3-м квартале вырос с учетом коррекции на сезонные и календарные колебания на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост составит 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.