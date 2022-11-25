МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Экономика Германии в 3-м квартале выросла немного сильнее, чем показали предварительные данные, получив поддержку со стороны потребительских расходов. На это указывает отчет, опубликованный в пятницу, сообщает Reuters.

Валовой внутренний продукт крупнейшей экономики Европы в 3-м квартале вырос с учетом коррекции на сезонные и календарные колебания на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост составит 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.