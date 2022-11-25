МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Индекс FTSE 100 держится у флэтовой линии, а рост котировок защитных акций сектора здравоохранения и потребительского сектора был нивелирован спадом акций ретейлеров в связи с началом распродаж в "черную пятницу", происходящих на фоне усугубляющегося кризиса стоимости жизни.

Как сообщает Reuters, 8.51 по Гринвичу индекс "голубых фишек" FTSE 100 не изменился, но нацелился на резкий рост по итогам недели ввиду надежд на менее быстрое, чем ожидалось ранее, повышение ставок ФРС США.

Акции Diageo, British American Tobacco и GSK поддержали FTSE 100, так как инвесторы активно покупают защитные акции, которые обычно демонстрируют хорошую доходность в условиях замедления экономики.

В начале сессии наиболее значительно снижение демонстрировали акции инвестиционных фондов и застройщиков. В каждом случае бумаги подешевели более чем на 2%. Berenberg ожидает, что падение доходов британских строителей жилья произойдет не ранее 2024 года. При этом инвестбанк в пятницу подтвердил свой осторожный подход к указанному сектору.

Акции ретейлеров упали в "черную пятницу", на 0,4%. Этот день обычно знаменует начало сезона праздничных продаж.

Индекс компаний средней капитализации FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, упали на 0,5%.

Бумаги Devro подскочили в цене на 60,4% после того, как Saria Group договорилась о покупке этой компании примерно за 540 млн фунтов.

Акции SSE прибавили 0,5%. Компания заявила, что продаст 25% акций своего электросетевого бизнеса.