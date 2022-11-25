МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Deutsche Bank строго предупреждает европейские компании, берущие кредиты в американских банках: если ситуация станет тяжелой, они вас бросят.

Такое заявление сделал член совета Deutsche Bank Фабрицио Кампелли в ходе одного из интервью, передает Reuters. Произошла очередная эскалация в борьбе банков с американскими кредиторами за европейские компании на родной для них земле.

"Ряд европейских компаний уже осознает риск, который возникает при работе с организациями, не имеющих долгосрочной привязанности к региону, в котором они ведут дела", — сказал Кампелли, не приведя никаких примеров.

Кампелли отвечает за корпоративный бизнес Deutsche, а также за инвестбанк, за счет которого выезжал Deutsche в период преобразований. Руководитель заметил, что банки США "обычно корректируют кредитование в зависимости от обстоятельств".

"Есть случаи, когда иностранные банки в Германии в пандемию, в 2020 году, отказывались от кредитования, тогда как немецкие банки продлевали кредиты", — сказал он, снова не назвав конкретные примеры.

Согласно данным Dealogic для Reuters, в прошлом году пять крупных американских банков — JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup — в сумме получили 35% выручки банковского сектора от кредитов для немецких компаний, тогда как десять лет назад эта доля равнялась 18%.

Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг недавно предупредил об "опасности" зависимости Европы от иностранных банков, сравнив угрозу с зависимостью региона от поставок энергоносителей извне.

В Deutsche Bank давно уже подчеркивает необходимость наличия мощных банков в Европе для конкуренции с американскими и китайскими кредиторами, но недавние высказывания были сделаны в более жестком ключе.

Кампелли призвал к "координированной работе" политиков и регуляторов для поддержки европейских банков.

Deutsche в 2019 году начал преобразования, пообещав отойти от волатильного инвестиционного подразделения в сторону более стабильного бизнеса по обслуживанию компаний и физических лиц.

"Мы приближаемся к цели, — сказал Каммпелли, ранее отвечавший за преобразования. — Полагались ли мы в большей мере на инвестиционный банк…в 2020-2021 годах, чем изначально планировали? Да. Теперь же мы отмечаем более сбалансированную структуру прибыли".

Тем временем американские банки не согласны с критикой. JPMorgan, ныне один из крупнейших банков в Германии, говорит о приверженности рынку.

Штефан Бер, глава европейского бизнеса JPMorgan, сказал Reuters, что не наблюдает сокращения развития банка в Германии, и отметил, что "многие немецкие банки сотрудничают с нами по сделкам, и мы также являемся их партнерами в банковской сфере".

Глава немецкого бизнеса Citigroup Штефан Хафке сказал Reuters, что клиентская база банка в Германии построена на "очень долгосрочных и прочных взаимоотношениях".

Он добавил, что хотел бы видеть в Германии мощные европейские банки и возразил насчет того, что Citigroup является чисто американским кредитором. "Мы работаем на равных условиях со всеми", — сказал он.

Goldman, чей штат в стране в последние годы рос, ситуацию прокомментировать отказался. Morgan Stanley на просьбу о комментариях не ответил.

Представитель Bank of America заявил, что Германия крайне важна для стратегии банка, добавив: "Мы не даем задний ход".