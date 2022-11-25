МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа запустит 29 ноября расчетные фьючерсы еще на два иностранных фонда акций на базе гонконгского фондового индекса Hang Seng и европейского Euro STOXX 50, следует из сообщения российской торговой площадки. Мосбиржа включит акции МТС в индекс голубых фишек

"29 ноября 2022 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых фондов (ETF) Tracker Fund of Hong Kong ETF и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist). Фонды следуют за ведущими индексами глобальных рынков акций – гонконгским Hang Seng и европейским Euro STOXX 50 соответственно. Одновременно станут доступны опционы на эти контракты", — сообщает биржа.

Новые инструменты предоставят возможность инвестировать в глобальный рынок с минимальным капиталом без риска физического владения базисным активом. Наличие в линейке срочного рынка опционов на эти фьючерсы позволит реализовывать инвестиционные, арбитражные, защитные краткосрочные и среднесрочные стратегии по портфелям китайских и европейских акций, поясняет биржа.

Фьючерсные контракты номинированы в валюте, торги и расчеты будут производиться в российских рублях. С момента запуска торгов будут доступны четыре серии контрактов с исполнением в декабре 2022 года, а также в марте, июне и сентябре 2023 года.

В линейке срочного рынка Московской биржи на иностранные активы также представлены фьючерсные контракты на акции фондов SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) и Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 (NASD) и опционы. Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 99 фьючерсных контрактов и 71 опцион на них, базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.