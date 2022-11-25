Мосбиржа запустит фьючерсы еще на два иностранных фонда акций 29 ноября
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа запустит 29 ноября расчетные фьючерсы еще на два иностранных фонда акций на базе гонконгского фондового индекса Hang Seng и европейского Euro STOXX 50, следует из сообщения российской торговой площадки.
"29 ноября 2022 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых фондов (ETF) Tracker Fund of Hong Kong ETF и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist). Фонды следуют за ведущими индексами глобальных рынков акций – гонконгским Hang Seng и европейским Euro STOXX 50 соответственно. Одновременно станут доступны опционы на эти контракты", — сообщает биржа.
Новые инструменты предоставят возможность инвестировать в глобальный рынок с минимальным капиталом без риска физического владения базисным активом. Наличие в линейке срочного рынка опционов на эти фьючерсы позволит реализовывать инвестиционные, арбитражные, защитные краткосрочные и среднесрочные стратегии по портфелям китайских и европейских акций, поясняет биржа.
Фьючерсные контракты номинированы в валюте, торги и расчеты будут производиться в российских рублях. С момента запуска торгов будут доступны четыре серии контрактов с исполнением в декабре 2022 года, а также в марте, июне и сентябре 2023 года.
В линейке срочного рынка Московской биржи на иностранные активы также представлены фьючерсные контракты на акции фондов SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) и Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 (NASD) и опционы. Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 99 фьючерсных контрактов и 71 опцион на них, базисными активами выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
https://1prime.ru/Financial_market/20221125/838955312.html