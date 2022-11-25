МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии на этой неделе выросли впервые с сентября, достигнув 7-недельного максимума, сообщило агентство Reuters. Котировки СПГ получили поддержку со стороны европейского рынка газа: цены на газ в Европе выросли, так как метеопрогнозы предусматривают похолодание, а "Газпром" пригрозил сократить поставки.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в январе на этой неделе составила 31 доллар США за млн БТЕ. Это на 5,5 доллара, или 25,5%, выше по сравнению с прошлой неделей.

"В середине недели котировки СПГ в Азии подскочили на фоне новостей о потолке цен. Кроме того, рост цен на газ в Европе оказал повышательное давление на рынок", — отметил Тоби Копсон из Trident LNG.

"Я ожидаю, что цены на СПГ с поставкой в ближайшем месяце могут несколько откатиться, если больше китайских городов введут локдауны, а погода останется мягкой", — добавил он.

Стоимость СПГ с поставкой в ноябре на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу 24 ноября составляла 29,056 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights, что на 10 долларов дешевле январских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

"На спот-рынке маркер NWM (отслеживающий цены на СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу) торгуется с дисконтом по сравнению с азиатским маркером JKM. Однако форвардные котировки указывают на обратную ситуацию: цены на СПГ с поставкой в Европу (маркер NWM) до 3-го квартала 2023 года превышают котировки СПГ с поставкой в Азию (маркер JKM). Такая ситуация отражает мнение рынка, что Европа останется основным направлением для поставок СПГ в этот период", — говорит Киаран Роу из S&P Global Commodity Insights.

Министры энергетики стран ЕС в четверг не смогли прийти к соглашению по вопросу ограничения цен на природный газ и отложили на 13 декабря рассмотрение иных предложений Еврокомиссии, таких как механизмы совместных покупок природного газа.

"Если потолок цен будет одобрен на уровне 275 евро за мегаватт-час, то это не сильно изменит статус-кво, так как вероятность того, что этот механизм будет в итоге задействован, представляется весьма низкой. Однако это не удержит участников рынка от спекуляций, а котировки — от достижения новых рекордных максимумов в зимний период", — сказала Раяна Расиди, аналитик Kpler.

По словам Алекса Фроули из ICIS, ситуация в Европе в целом остается довольно позитивной, учитывая, что в акватории региона разгрузки ожидают около 28 танкеров с СПГ.

Несмотря на обильные запасы, Европа закупает СПГ даже в странах тихоокеанского бассейна. У берегов Испании находится судно Woodside Rees Withers из Австралии, это первая прямая поставка СПГ из этой страны в Европу с 2012 года.

Еще одно судно, BW Paris, по всей видимости, направляется в Европу из Индонезии. Подобная поставка стала второй в истории после того, как в начале ноября СПГ-танкер прибыл из Индонезии к берегам Франции.

Стоимость фрахта судов, перевозящих СПГ, резко снизилась на этой неделе. Задержка возобновления работы СПГ-терминала Freeport и уменьшение потребности в хранении СПГ на судах привели к тому, что число доступных для фрахта судов увеличилось, отмечает Генри Беннетт из Spark Commodities.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан в пятницу упала до 375 750 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне — до 356 250 долларов в день.