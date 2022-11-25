МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ведущие индексы Уолл-стрит начали сессию с разнонаправленной динамикой. Инвесторы сегодня внимательно следят за крупными розничными сетями на фоне начала распродаж в "черную пятницу", при этом участников рынка не отпускают тревоги насчет высокой инфляции и риска рецессии в следующем году. В Deutsche Bank заявили о рисках кредитования в банках США

Индекс Dow Jones Industrial Average на открытии вырос на 19,0 пунктов, или 0,06%, до 34213,04 пункта. S&P 500 просел на 3,9 пункта, или 0,10%, до 4023,34 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 54,3 пункта, или 0,48%, до 11231 пункта.