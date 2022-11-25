МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы опустился на 0,71%, и на 0,51% — за неделю, следует из данных Московской биржи. Акции "Яндекса" потеряли почти шесть процентов на корпоративных новостях

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,71%, до 2195,17 пункта, долларовый РТС — на 0,45%, до 1141,07 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,51%, РТС — на 0,52%.