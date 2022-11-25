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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221125/838957708.html
Российский рынок акций снизился в основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы опустился на 0,71%, и на 0,51% — за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной... ПРАЙМ, 25.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы опустился на 0,71%, и на 0,51% — за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,71%, до 2195,17 пункта, долларовый РТС — на 0,45%, до 1141,07 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,51%, РТС — на 0,52%.