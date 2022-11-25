МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером растет, свидетельствуют данные торгов. Рынки обрабатывают протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 20.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,35 доллара, или на 0,48%, до 1 753,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,44% — до 21,46 доллара за унцию.

Инвесторы обращают внимание на опубликованный на этой неделе протокол заседания Федрезерва. В документе указывалось, что регулятор считает целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки. По данным CME Group, 71,1% аналитиков прогнозируют новое повышение в декабре на 50 базисных пунктов после повышения на 75 пунктов в ноябре.

Смягчение монетарной политики негативно влияет на курс доллара. За неделю индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опустился почти на 1%. Чем дешевле американская валюта, тем дороже золото, так как оно становится доступнее для покупки в другой валюте. С понедельника желтый металл показывает рост приблизительно в 1%.