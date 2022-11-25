МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы ростом, неделю завершили также в плюсе, следует из данных торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,27% — до 7486,67 пункта, французский CAC 40 — на 0,08% — до 6712,48 пункта, немецкий DAX — на 0,01% — до 14541,38 пункта.

А за неделю FTSE 100 увеличился на 1,37%, CAC 40 – на 1,02%, DAX – на 0,76%.

В начале недели мировые инвесторы с пессимизмом восприняли новости об ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Китае, опасаясь влияния новых возможных карантинных ограничений на экономику страны.

Однако уже во вторник общий негатив сменился "голубиными" ожиданиями вокруг протокола ноябрьского заседания Федрезерва США. В документе регулятор подчеркнул целесообразность скорого начала замедления темпов повышения своей учетной ставки.