МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Если в новогодние праздники россиянин собирается отправиться в путешествие за границу, то валюту лучше купить заранее — такой совет высказал в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Банковский аналитик объяснил, кто и зачем поставил доллар на паузу

По его словам, важным фактором, влияющим на динамику курса рубля, может стать восьмой пакет санкций в отношении России, принятый Евросоюзом в начале октября. Помимо других ограничений, он предполагает введение с 5 декабря потолка цен на российскую нефть. Поскольку эта мера касается важной отрасли экономики, она может повлиять на ситуацию на валютном рынке, отметил эксперт.

"Я думаю, что если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть. Если наш турист купит валюту до вступления в силу этих санкций, то он точно не прогадает, поскольку гипотетическая возможность ослабления рубля есть, а предпосылок для сильного роста курса российской национальной валюты пока нет", – сказал Григорьев.

Если турист не сможет купить валюту до 5 декабря, не стоит переживать, добавил он. Предполагаемое ослабление рубля не будет серьезным, уверен экономист.

Он отметил, что отношение рубля к доллару или евро определяется торговым балансом, то есть соотношением между объемом экспорта и объемом импорта.

"Если учесть, что импорт сильно упал и часть импортных товаров приобретается не за доллары или евро, а за другие валюты, то можно сказать, что каких-то серьезных изменений курса быть не должно. Если санкции и окажут влияние на рубль, то очень ограниченное. Максимальный коридор колебаний может достигать 10 процентов, то есть шесть-семь рублей. Но я думаю, что изменения не превысят 5 процентов. Курса 100 рублей за доллар не будет", – уверен Григорьев.

Он предупредил, что в целом инвестиции в валюту небезопасны, поскольку и Россия, и страны Запада в последнее время вводят различные дополнительные ограничения в финансовой сфере.