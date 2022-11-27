МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Нацбанка. Politico: Европа раздражена гигантской прибылью США на Украине

Отмечается, что глава Нацбанка Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук встретились с чрезвычайным и полномочным послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США на Украине Хезер Гезерт.

"Нацбанк пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что эмиссию развернули с начала спецоперации.

Как пишет издание, с 24 февраля по 25 ноября 2022 года печатный станок Нацбанка, согласно официальной статистике, напечатал уже 364,4 миллиарда гривен. На эту сумму регулятор напрямую выкупил облигаций внутреннего госзайма Минфина, что до спецоперации России на Украине было запрещено регулятору. Эта форма эмиссии спровоцировала обесценивание гривны и рост инфляции, которая в октябре достигла 26,6%, а по итогам года может превысить 30%.

Издание указывает, что Пышный на встрече с американцами пообещал сначала сократить эмиссию гривны до конца 2022 года, и полностью ее свернуть с начала 2023-го.

"Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионное финансирование. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов", — приводит издание слова Пышного.