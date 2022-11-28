МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается против доллара, стабилен к юаню и повышается к евро: инвалюты торгуются около 60,6 рубля, 8,41 рубля и 62,87 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы по итогам недели выросли

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 10 копеек, до 60,6 рубля, юань стабилизировался около 8,41 рубля, евро снижался на 5 копеек, до 62,87 рубля.