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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221128/838966405.html
Рубль снижается против доллара и стабилен к юаню
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Рубль в начале торгов снижается против доллара, стабилен к юаню и повышается к евро: инвалюты торгуются около 60,6 рубля, 8,41 рубля и 62,87 рубля, соответственно, следует из... ПРАЙМ, 28.11.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, юань, евро, курсы валют
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается против доллара, стабилен к юаню и повышается к евро: инвалюты торгуются около 60,6 рубля, 8,41 рубля и 62,87 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышался на 10 копеек, до 60,6 рубля, юань стабилизировался около 8,41 рубля, евро снижался на 5 копеек, до 62,87 рубля.