МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В понедельник актив-убежище доллар США растет, а юань снижается на фоне обеспокоенности финансовых рынков протестами против карантинных мер в Китае, передает Reuters.

Инвесторы встревожены волной нехарактерных для Китая актов гражданского неповиновения, ростом случаев заражения COVID и ожидаемой реакцией Пекина на ситуацию.

На азиатской сессии дара доллар/оффшорный юань поднялась до максимума более чем за две недели 7,24.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась более чем на 1%, до 0,6687, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,65%, до 0,62065.

"Наблюдаемые протесты населения явно усиливают напряженность" до степени, которой мы не ожидали, сказал главный аналитик Pepperstone Крис Уэстон.

"Мы ждем реакции властей на происходящее… Реакция властей непредсказуема и, конечно, это провоцирует отказ от риска", — добавил он.

Строгие карантинные меры оказали сильное негативное воздействие на китайскую экономику, и власти приняли ряд мер для оживления ее роста. В пятницу Народный банк Китая объявил, что с 5 декабря норма резервирования капиталов банками будет понижена на 25 базисных пунктов.

"Если понижение нормы резервирования — единственный инструмент денежно-кредитной политики, который применит центральный банк, это, возможно, не приведет к существенному росту банковского кредитования" — сказала экономист ING Ирис Пан.

"Сейчас розничные продажи компаний ослаблены ростом заболеваемости", — добавила она, отметив также проблемы сектора недвижимости.

Пара евро/доллар США отступила на 0,43%, до 1,03575, а пара британский фунт/доллар США — на 0,51%, до 1,2027.

Доллар США снижался несколько недель на ожиданиях замедления повышения процентных ставок ФРС, которые укрепили вышедшие на прошлой неделе протоколы ноябрьского заседания центрального банка. События в Китае прервали это снижение.

Индекс доллара поднялся до 106,34, удалившись от недавно достигнутого минимума за три месяца 105,30.

На среду запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, посвященное перспективам экономики и рынка труда США, в котором, вероятно, будут сигналы о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

По словам аналитика Bank of Singapore, ожидания менее агрессивного повышения ставок ФРС способствовали укреплению японской иены.

На момент написания статьи иена выросла против доллара на 0,5%, за доллар давали 138,46 иены.

"Рынок считает, что (в декабре) ФРС замедлит темп повышения до 50 базисных пунктов и, возможно, сделает паузу в следующем году, добавил аналитик. — Это, видимо, сдерживает рост доходности казначейских облигаций и ослабляет пару доллар/иена".