МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,6% -0,2% (факт)
14:30 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
16:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (3кв2022) 2,7 млрд канад. долл 6,6 млрд канад. долл
17:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
20:10 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -32,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 278,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 126,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -5,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -202,6 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -44,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -65,8 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -16,8 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 112,7 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Русгидро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв/9м2022    
  RUB Детский мир — закрытие реестра для ВОСА (19.12.2022, в заочной форме, о реорганизации ПАО в форме выделения из него ООО ДМ)   цена выкупа у несогласных с реорганизацией — 71,5 руб за ао
  RUB Роснефть — закрытие реестра для ВОСА (23.12.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022) 18,03 (1П2021) + 23,63 (фин) — див-д 2021 20,39 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Лензолото — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ГОСА — 16.11.2022) 0 (ао), 5,29 (ап) — див-д 2021 3508 (ао), 0 (ап) (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022