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https://1prime.ru/Financial_market/20221128/838967666.html
Российский рынок акций на старте торгов снизился на 0,68 процента
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. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника снижается на 1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск терял 0,95% — до 2174,32... ПРАЙМ, 28.11.2022
рынки, новости, россия, мосбиржа, рынок акций рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника снижается на 1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск терял 0,95% — до 2174,32 пункта, индекс РТС — 1,28%, до 1126,46 пункта.