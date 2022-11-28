МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии понедельника снижается на 1%, следует из данных Московской биржи. Рубль снижается против доллара и стабилен к юаню

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск терял 0,95% — до 2174,32 пункта, индекс РТС — 1,28%, до 1126,46 пункта.