МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Японский Nikkei снизился вторую сессию подряд, сообщает Reuters. Протесты в Китае из-за возвращения коронавирусных ограничений негативно повлияли на настроение инвесторов, а технологический сектор снизился после аналогичной динамики на Уолл-стрит.

Nikkei по итогам торгов потерял 0,42% до 28 162,83 пункта. В пятницу индекс снизился на 0,35% после роста в четверг до максимума более чем за два месяца.

Из 225 компонентов Nikkei сегодня 173 снизились, 45 выросли, а 7 завершили торги без значительных изменений.

Более широкий Topix опустился на 0,68%.

Продажи на японском рынке ускорились после того, как торги на Гонконгской фондовой бирже начались с резкого спада. При этом Nikkei и Topix к концу торгов отскочили с сессионных минимумов.

Волна протестов, ранее невиданная в Китае при президентстве Си Цзиньпина, накрыла страну после того, как правительство усилило ограничения для сдерживания распространения COVID-19.

"Эти новости определенно неблагоприятны для японского рынка, особенно для технологического сектора, который сильно зависит от китайских рынков и цепочек поставок, — пояснил Кендзи Абэ, аналитик по акциям в Daiwa. — Замедление китайской экономики сильно повлияет на фондовый рынок Японии".

Технологический сектор уже был под давлением после резкого падения бумаг Apple в пятницу из-за сообщения о том, что карантинные меры приведут к дальнейшему сокращению производства на флагманском заводе iPhone в Китае. Индекс Philadelphia SE Semiconductor в США в пятницу потерял 1,26%.

Акции производителей полупроводникового оборудования Tokyo Electron и Advantest подешевели на 1,56% и 0,54% соответственно.

Акции SoftBank Group опустились на 0,61%. Бумаги Nintendo и Sony потеряли 0,89% и 0,78% соответственно, они также пострадали от укрепления иены.

Бумаги Toyota и Honda снизились на 1,05% и 0,53% соответственно.