МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В начале торгов в понедельник российский рубль и фондовые индексы снизились вслед за мировыми ценами на нефть, так как рост заболеваемости Сovid-19 в Китае оказывает давление на мировые рынки, сообщило агентство Reuters.

В 07.13 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль выросла до 60,75. Пара евро/рубль торговалась почти без изменений, по 62,94.

В течение последних сессий рубль получал поддержку со стороны налогового периода в конце месяца, когда российские экспортеры обменивают часть своей валютной выручки на рубли, чтобы оплатить налоги. Но спрос на российскую валюту перевешивают негативные перспективы мировой экономики.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 2,6%, до 81,01 доллара за баррель. В ноябре цена на нефть упала более чем на 17% на ожиданиях замедления экономики в Европе и США, усугубленного ростом заболеваемости Сovid-19 в Китае.

Против китайского юаня рубль вырос на 0,2%, за юань давали 8,40 рубля.

Российские фондовые индексы снизились, как и другие рискованные активы.

Долларовый индекс РТС упал на 1,1%, до 1129,1. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,9%, до 2176,3.

По словам аналитиков, отказ инвесторов от риска, вероятно, продолжит оказывать давление на российские рынки в течение этой недели.

"Ухудшение отношения инвесторов к рискованным активам и значительное снижение цены на нефть будут оказывать давление на российский рынок", — говорит главный аналитик Banki.ru Богдан Зварич.