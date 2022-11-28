МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу на CBOT в пятницу выросли в цене по итогам относительно волатильных торгов. Участники рынка продолжают следить за погодой в Южной Америке. Еврокомиссия вновь понизила прогноз по урожаю кукурузы в ЕС

Между тем котировки пшеницы резко снизились: декабрьские фьючерсы упали до минимума с 22 августа. Недавнее снижение цен на российскую пшеницу продолжает оказывать давление на рынок, говорят трейдеры.

Соя завершила торги практически без изменений, поскольку Аргентина объявила, что позволит экспортерам продавать сою по более выгодному курсу до конца года. Власти страны пытаются стимулировать экспорт, чтобы устранить нехватку валютных резервов.

Кроме того, давление на рынок зерновых и сои оказали сомнения по поводу экспортного спроса на сельхозтовары из США, отмечают трейдеры.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили сессию пятницы с понижением на 16 1/2 цента, по 7,97 доллара за бушель.

Фьючерсы на сою закрылись ростом на 1/4 цента, по 14,36 1/4 доллара за бушель, в то время как кукуруза подорожала на 5 центов, до 6,71 1/4 доллара за бушель.

Торги фьючерсами на CBOT в пятницу завершились раньше обычного, в 18.05 по Гринвичу. В четверг биржа была закрыта в связи с празднованием Дня Благодарения.

Кукуруза выросла в цене на фоне прогнозов засушливой погоды в Аргентине, которая может негативно сказаться на состоянии посевов. Кроме того, на рынке следят за перспективами урожая кукурузы на Украине в следующем году.

"Примерно половина посевов кукурузы (на Украине) остается неубранной перед наступлением зимы, — подчеркнул Арлан Судерман из StoneX. — Власти опасаются, что из-за неубранной кукурузы площадь посевов в 2023 году сократится".