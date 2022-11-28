МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник растут, поскольку откат доллара делает этот металл более привлекательным для держателей иных валют. Кроме того, спрос на золото в качестве актива-убежища усиливается на фоне протестов против антиковидных ограничений в Китае. В Китае упал спрос на золото

Около 09.33 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1761,49 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,4%, по 1761,10 доллара за унцию.

"Доллар немного снизился, что помогает ценам на золото расти", — отметил Росс Норман, независимый аналитик. По его словам, золото может получить дополнительную поддержку в случае дальнейшей эскалации ситуации в Китае.

"На золото одновременно влияют два противоположных драйвера. Тем не менее я не ожидаю увеличения длинной позиции по золоту и существенного роста цен перед концом года", — подчеркнул он.

Индекс доллара снизился на 0,6%, утратив достигнутые ранее позиции.

В ночь на воскресенье произошло столкновение сотни демонстрантов с полицией Шанхая. Акции против жестких антиковидных мер проходят в Китае третий день подряд, распространившись на несколько городов.

Склонность инвесторов к риску снизилась на фоне протестов в Китае.

Чистый импорт золота в Китай через Гонконг в октябре снизился на 45% по сравнению с предыдущим месяцем, до 18,664 тонны.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которое состоится в среду. Глава центрального банка будет говорить об экономике США и рынке труда и может прояснить перспективы денежно-кредитной политики.

В пятницу Министерство труда США опубликует данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за ноябрь. Эти данные могут повлиять на темпы повышения процентной ставки ФРС.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения драгоценным металлом, не приносящим гарантированного дохода.

Серебро снизилось в цене на 0,6%, до 21,46 доллара, платина подорожала на 0,5%, до 984,96 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 0,7%, до 1865,23 доллара за унцию.