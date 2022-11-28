МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Deutsche Bank указал в опубликованном в понедельник обзоре перспектив мировой экономики, что ралли медвежьего фондового рынка продлится и в следующем году, прежде чем котировки акций снизятся на фоне рецессии в мировой экономике.

Как сообщает Reuters, немецкий банк прогнозирует, что индекс S&P 500 в 1-м полугодии следующего года поднимется до 4500 пунктов, а потом вновь начнет снижаться.

Самый широкий фондовый индикатор США в пятницу закрылся на отметке примерно 4026 пунктов и с минимума, достигнутого в октябре, поднялся приблизительно на 15%.

В прогнозе на 2023 год Deutsche указал, что рецессия, вероятно, наступит в середине года и будет ощущаться на кредитных рынках, на которых американские высокодоходные спреды к концу 2023 года расширятся до 860 базисных пунктов, тогда как высокодоходные спреды в евро достигнут 930 базисных пунктов.

Окончание американского цикла ужесточения денежно-кредитной политики и рецессия считались более благоприятными событиями для казначейских бумаг, причем ожидалось, что доходность 10-летних облигаций в конце 2023 года будет примерно на нынешних уровнях — 3,65%.

Предполагалось, что немецкие гособлигации будут отставать: доходность 10-летних госбумаг повысится с нынешнего примерно 1,96% до 2,60%.

"И наконец на валютном рынке мы прогнозируем разворот в подъеме доллара. Пара евро/доллар вновь уверенно превысит 1,10 и концу 2023 года, вероятно, достигнет 1,15", — уточнили аналитики Deutsche Bank.

Что касается нефти, они добавили, что перебои с поставками могут привести к временному подъему цен на сырую нефть марки Brent до 100 долларов в 1-м квартале следующего года, а в конце года они опустятся до 80 долларов.