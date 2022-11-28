МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника теряет 1,05% при давлении со стороны падающих нефтяных котировок и роста заболеваемости коронавирусом в Китае, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Цены на золото растут на фоне ослабления доллара

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.23 мск снижается на 1,05%, до 2172,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1125,05 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,76%, до 81,4 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 33 копейки, до 60,83 рубля.

"Российский рынок акций продолжил снижение в понедельник, отыгрывая ухудшение настроений на зарубежных фондовых и сырьевых площадках в связи с новой волной заболеваемости COVID-19 в Китае и ужесточением карантинных мер в стране, которые привели к акциям протеста", — поясняет Игорь Додонов из ФГ "Финам".

В частности, стоимость нефти Brent упала примерно на 3% и обновила многомесячные минимумы, что оказывает давление на бумаги нефтяников, указывает эксперт.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" дополняет, что российский фондовый рынок к середине сессии вышел в более глубокий минус на фоне продолжения фиксации прибыли по основным эмитентам и мирового ухода от риска.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Кожухова уточняет, что "Яндекс" (-4,01%) в понедельник продолжал падение после объявления на прошлой неделе о планах реструктуризации.

"Нефтедобывающие компании ждали решения по потолку цен на нефть от Евросоюза и приостановки поставок в страны, которые введут ограничительные нормы", — добавляет она.

Лидерами снижения стали — акции "Новатэка" (-2,87%), "Роснефти" (-1,88%), Сбербанка (-1,27%), "Лукойла" (-1,09%), Polymetal (-1,75%).

"В понедельник стало известно, что правительство РФ увеличило квоту на экспорт азотных удобрений на 750 тысяч тонн, что поддержало акции их производителей", — отмечает Кожухова.

В лидерах роста пока — акции "Соллерс" (+9,74%), "Лензолотf" (+7,82%), Qiwi (+0,74%), "Акрона" (+0,56%).

ПРОГНОЗЫ

"Российские инвесторы сегодня ждут новостей из Европы, где должны продолжиться переговоры по установлению конкретного лимита цен на российскую нефть. Из внутренних корпоративных событий отметим ожидаемую публикацию "Русгидро" финансовой отчетности за третий квартал 2022 года по МСФО", — прогнозирует Додонов.

В целом же эксперт отмечает, что сегодняшний день мало насыщен какими-то важными событиями или макроданными, которые могли бы изменить настроения на мировых рынках. Поэтому и российские акции, вероятно, завершат торги понедельника в ощутимом минусе

Кожухова полагает, что российский рынок при закреплении ниже 2160 по индексу Мосбиржи и 1110 по РТС может отменить позитивные сигналы и поставить под вопрос в том числе среднесрочное восходящее движение.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на трехнедельном минимуме 2160 пунктов. Если котировки нефти продолжат снижаться, мы можем уже сегодня проверить этот уровень на прочность", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".