МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня упали, так как протесты в крупных городах Китая против строгой политики нулевой терпимости к COVID вновь усилили опасения по поводу дальнейшего экономического роста, передает Reuters. Акции Apple упали на сообщении о сбоях в производстве в Китае.

Политика Китая, направленная на искоренение вируса COVID-19 с помощью локдаунов и карантинов, стала объектом массового недовольства. В выходные в Китае, где случаи неповиновения редки, вспыхнули протесты.

Хотя сегодня признаков новых протестов в Пекине или Шанхае не было, карантинные ограничения до сих пор вызывают опасения по поводу экономического роста Китая и последствий для международных компаний.

Тревоги проявились в том числе в падении акций Apple Inc на премаркете на 1,8% после того, как СМИ сообщили, что компания недополучит почти 6 миллионов iPhone Pro из-за беспорядков на заводе Foxconn в Чжэнчжоу.

Акции других корпораций, связанных с технологиями и ростом, в том числе Microsoft Corp, Meta Platforms Inc*, Nvidia Crop, Netflix Inc и Tesla Inc, просели на 0,7%-2,2%.

По состоянию на 11.24 по Гринвичу фьючерсы e-mini на индекс Dow Jones Industrial Average снизились на 184 пункта, или 0,54%, на S&P 500 — на 31,75 пункта, или 0,79%, а на Nasdaq 100 — на 105,25 пункта, или 0,89%.

Зарегистрированные в США акции китайских компаний, таких как Bilibili Inc, Alibaba Group Holding Ltd, JD.com Inc, Baidu Inc и Nio Inc, потеряли от 0,4% до 1,7%.

"Сохраняется внимание к праздничным онлайн-распродажам, поскольку начинается 'киберпонедельник'. Однако уличные протесты против политики нулевой терпимости к COVID в Китае подчеркивают более суровую реальность, которая ухудшает настроения на рынке, по крайней мере, пока", — говорится в заметке аналитиков Rabobank.

В пятницу, в ходе сдержанной торговой сессии, сокращенной в связи с праздниками, индекс Nasdaq Composite закрылся с понижением под давлением акций Apple. Инвесторы следили за распродажами в ходе "черной пятницы" и статистикой по заражению COVID-19 в Китае.

* деятельность Meta запрещена в РФ как экстремистская